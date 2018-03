Barbara Kaufmann: Ich sterbe nicht

Und in der Nacht vor dem Karfreitag war es besonders dramatisch. Panisch lag ich im Bett und war überzeugt davon, dass es jeden Moment zu Ende sein würde. Solang bis ich Hunger bekam. Mitten in der Nacht, allein in der Küche, kam mir damals plötzlich ein seltsamer Gedanke. Ich holte Tasse und Teller für das Frühstück aus dem Kasten und stellte beides neben den Herd. Ich dachte mir, wenn sie dort auf mich warteten, dann war es nicht mehr lange bis zum Morgen. Dann würde ich die Nacht überleben. Es war wie ein Versprechen, das ich mir selbst gegeben hatte. Und es hielt. Ein Ritual, das mich tröstete, das ich in den nächsten Wochen allabendlich wiederholte und noch viele Jahre beibehalten sollte. Bis zum heutigen Tag. Selbst jetzt noch, fast 30 Jahre später, gehe ich manchmal, wenn die Nacht am dunkelsten ist, die Angst kommt und die Gedanken düster werden, in die Küche. Und stelle dort die leere Kaffeetasse neben die Kaffeemaschine. Es ist nur eine Nacht bis zum Morgen, denk ich mir dann. Das geht sich aus. Das schaffe ich. Ich sterbe nicht.

barbara.kaufmann@kurier.at