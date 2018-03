Barbara Kaufmann: Der rote Emailtopf

Mein alter Freund deutete auf eine Pflanze, die auf der Theke stand. Klein, grün, in einem roten Emailtopf. „Das ist Email, oder?“, fragte er mich. Ich berührte das Material und nickte. „In solchen Emailformen hat meine Oma immer Buchteln gemacht“, sagte er. Dann erzählte er von der Kindheit bei seiner tschechischen Großmutter in ihrer kleinen Wohnung in Pen zing, die an der Hauptstraße lag und davon wie die Möbel wackelten, immer wenn die LKW vorbeifuhren. Auch die Vitrine, in der sie die guten Gläser aufbewahrte. Jene, die nur hervorgeholt wurden, wenn jemand einen runden Geburtstag hatte und am Silvesterabend. Er erzählte von ihrem Leben, das hart gewesen war, weil sie nach dem Krieg als Näherin die Kinder allein durchbringen musste, dass sie oft bis spät in die Nacht an ihrer Nähmaschine gesessen war. Er erzählte von den Abenden, an denen er unter ihrer Anleitung Knöpfe auf ein Stoffstück genäht hatte. Und, dass er auch viele Jahre nach ihrem Tod immer an sie denken musste, wenn er einen losen Knopf sah. Er sprach von ihrem ansteckenden Lachen, von ihrer Großzügigkeit und davon wie gern sie Buchteln gegessen hatte. Mächtige, die in viel Butter schwammen. Er lächelte versonnen, ganz in die Vergangenheit versunken.

„Wir müssen wieder mehr Butter essen.“ Rohkostsalate spielten selten Hauptrollen in Kindheitserinnerungen. Während er sprach, kratzte ich mit meinen Fingernägeln nervös über die Wand unter der Theke. Ich hätte gerne etwas hinterlassen, das an seine Oma erinnerte. Ein „T“ für Tereza in die Wand geritzt. Aber meine Nägel rutschten ständig ab. Die neue Wand war zu glatt für sie.

barbara.kaufmann@kurier.at