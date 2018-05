Barbara Kaufmann: Die Aufmerksamkeitsfalle

Im Grunde hat sich durch die Digitalisierung nichts Wesentliches in uns verändert. Noch immer ist man den Großteil des Lebens damit beschäftigt, wenigstens ein bisschen besser mit sich selbst auszukommen, sich in dem Chaos zurechtzufinden, das Tag und Nacht in und um einen tobt, Entscheidungen zu treffen, Fehler zu machen, weiterzumachen. Nur dass das heute nicht mehr im Stillen passiert, sondern vor den Augen anderer, die Ansichten bewerten, Missgeschicke kommentieren, jeden Irrtum aufzeigen. Oftmals so laut und unbarmherzig, dass der Irrtum keine Option mehr zu sein scheint.

Eigentlich nimmt die Aufmerksamkeit anderer manchmal mehr als sie geben kann. Das Geheimnis zum Beispiel. Den Reiz etwas für sich zu behalten, etwas zu tun, von dem niemand weiß, es mit einem anderen Menschen zu teilen, aber eben nur mit ihm. Unlängst hab ich jemanden getroffen, den ich bisher nur virtuell kannte. Wobei man immer glaubt, sich zu kennen, weil man täglich voneinander liest, aber doch nichts vom anderen weiß. Während des Treffens sind mir plötzlich alle Defizite des digitalen Miteinanders wieder einmal schmerzhaft bewusst geworden. Dass man den Blick des anderen nicht sehen kann, um ihn zu deuten. Die Gesten, die er macht und vor allem, dass man seine Stimme nicht hört. Eine angenehme Stimme, das weiß man als leidenschaftliche Radiohörerin, kann wie ein Freund sein, selbst wenn das, was sie transportiert, nicht freundlich ist. Das Beste an dem Gespräch war, dachte ich mir danach, dass niemand dabei mitlesen konnte. Vielleicht brauche ich auch ein Pause von meinem digitalen Ich.

