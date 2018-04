Barbara Kaufmann: Schein und Sein

Es war ein trauriger Geburtstag. Tagelang hatte meine Freundin das Fest mit ihrer Tochter vorbereitet, Cupcakes gebacken und in stundenlanger Kleinarbeit verziert. Sicherheitshalber auch in der veganen und glutenfreien Variante. Mit allem hatten die beiden gerechnet, nur nicht mit dem grippalen In fekt, der die halbe Klasse in nerhalb weniger Tage darnie der zwang. Von neun eingeladenen Mädchen kamen am Ende nur drei. Um von der Party zu retten, was noch zu retten war, wurden die Cupcakes besonders liebevoll drapiert, ausgeleuchtet und schließlich fotografiert für die perfekten Bilder auf dem Instagram-Profil der Tochter. Die Überschrift zum Foto lautete: „Party! No Limit!“ Den Einwand, dass die anwesenden Mädchen zumindest die Limitierung der Gäste bezeugen könnten und berichten, dass die Party deshalb vielleicht doch etwas mau gewesen wäre, schlug die Tochter in den Wind. „Wenn die Fotos cool sind, ist das wurscht.“ Offenbar war man jederzeit bereit, sich von einer besseren Wirklichkeit überzeugen zu lassen als jener, der man beigewohnt hatte. Wenn sie einem nur mit schmeichelnden Filtern präsentiert wurde.

Typisch Social Media, werden die Kulturpessimisten unter den Netzkritikern rufen. Wo Schein und Sein längst dasselbe wären und perfekte Inszenierungen die Realität abgelöst hätten. Früher hätte es das nicht gegeben.