Barbara Kaufmann: Das dunkelgrüne Buch

Und während all der Jahre, in denen ich vieles ausprobierte und oft ganz von vorne begann, in denen ich umzog, verlassen wurde, mich neu verliebte, heiratete, einen neuen Beruf erlernte, in denen ich Stiefmutter wurde und plötzlich eine Familie hatte, die ich mir so nie vorgestellt hatte, während des Unfalls meines Vaters, seiner Krankheit und den Filmen, die ich drehte und den unzähligen Texten, die ich schrieb, blieben die Seiten in dem dunkelgrünen Buch leer.

Selbst als mein Vater starb und ich in der Nacht nach dem Begräbnis allein in meinem Zimmer saß, das Buch hervor holte und seine Widmung las, immer und immer wieder, selbst da fielen mir kein Wort ein, kein erster Satz, nichts.

Gestern war ich schwimmen. Ich hab mich aufs Wasser gelegt und in die Sonne geblinzelt, so lang ich mich oben halten konnte. Danach fuhr ich nach Hause, holte das dunkelgrüne Buch aus der untersten Lade meines Schreibtischs und schrieb auf die erste Seite. „Heute bin ich 40 geworden und war schwimmen und was jetzt kommt, weiß ich nicht.“ Es ist kein guter erster Satz. Aber es ist ein Anfang. barbara.kaufmann