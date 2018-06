Barbara Kaufmann: Davon wird das Meer nicht größer

Ich sitze am Fenster in Wartezimmer einer Zahnarztpraxis und blicke aufs Meer. In der Ferne liegt ein weißer Sandstrand. Da draußen sollte ich jetzt eigentlich liegen, denk ich mir sehnsüchtig. Stattdessen sitze ich auf einem schwarzen Plastikstuhl, der dem aus der Trattoria im Hafen zum Verwechseln ähnlich sieht, was nicht verwunderlich wäre, schließlich sind der Trattoriabesitzer und der Zahnarzt Cousins oder Brüder. Ganz klar ist mir das bis jetzt nicht.

„Er ist mein Bruder“, ist schließlich schnell einmal gesagt und kann auch bedeuten, dass man in derselben Fußballmannschaft spielt. Jedenfalls gehört der Arzt zu „La Famiglia“ und wurde mir vom Trattoriabesitzer wärmstens empfohlen, weil er ein guter Arzt wäre und auch wirklich studiert hätte. Ein Zusatz, der wohl dazu gedacht war, zu beruhigen. Eigentlich war es nicht der Trattoriabesitzer, der mir seinen Bruder oder Cousin zuerst empfohlen hat. Vielmehr war es seine Frau, die sich im selben Atemzug sofort wortreich darüber beschwert hat, dass er ihren Kindern trotz Verwandtschaft kaum einen Preisnachlass bei Behandlungen geben würde. Und das, obwohl er während des Studiums immer gratis bei ihnen in der Trattoria gegessen hätte.

In Italien muss man Zahnärzte privat bezahlen. Die Frau des Trattoriabesitzers, die ich zufällig beim Einkaufen getroffen habe, ist keine Anhängerin des italienischen Gesundheitssystems. Es regt sie sogar so auf, dass sie sich während unseres Gesprächs, in das die Supermarktverkäuferin mittlerweile eingestiegen ist, eine Zigarette anzünden muss.

Dabei steht sie mit einem Bein im Supermarkt, um die Schiebetür am Schließen zu hindern, mit dem anderen draußen, wohin sie auch bei jedem Zug kurz ihren Kopf bewegt. Sie versperrt dadurch die Tür, was einen älteren Herrn sehr empört. Der wird sofort von beiden Frauen schroff darauf hingewiesen, dass die Frau des Trattoriabesitzers ja schließlich schlecht im Supermarkt rauchen könne, weil es im ganzen Land keinen Ort mehr gäbe, an dem man in Ruhe rauchen dürfe.