Auf der Teenie-App TikTok gibt es Krieg

Und gleich hier wollen wir an unsere KURIER-Family-Lounge erinnern. Wir sprechen mit Safer-Internet Expertin Barbara Buchegger über "Handy, aber hallo?" und plaudern mit allen Wundereltern, also Euch, die damit zu Hause bei den Kindern gerade ein "Handy-Thema" haben. Wir treffen uns am Montag, den 27. Jänner in Julia Kilarskis Crème de la Crème - auch einer echten Wundermama.

Ihr könnt mir vorab Themen schicken, die eure Familien beschäftigen. Dann sprechen wir die auf jeden Fall an und berichten darüber. Mehr Infos gleich hier. Ich freu mich auf euch!