Nervenkitzel vor dem Schulbeginn

Mit ihrem ersten Termin in der Direktion fängt derzeit für rund 85.000 Kinder die Schulkarriere an. Alle Eltern haben dafür einen Brief mit Anweisungen erhalten. Eine erste Hürde, kritisiert Mutter Petra P.: „Die Infos waren verwirrend und ich musste ihn mehrfach durchlesen. Aber immerhin gibt es ihn in mehreren Sprachen.“

Am Land haben Familien weniger Auswahl, aber in Wien sorgt die Schulbewerbung für Kopfzerbrechen bei den Eltern, beobachtet Schul-Profiler Gerhard Patzner: „Hier gibt es große Unterschiede zwischen den Schulen, und Eltern haben Angst, dass sie eine falsche Entscheidung treffen. Aber die perfekte Schule gibt es nicht. Man muss sich überlegen, was einem wichtig ist und was zum Kind passt.“