Vor dem Einstieg: Ist mein Kind schon schulreif?

In zwei Monaten müssen sich die neuen Erstklässler bei ihren Schulen anmelden und beim Direktor vorstellen. Manchmal sollen sie dort nur auf einer Linie gehen und etwas über sich erzählen, manchmal basteln und zeichnen sie. So erkennen die Pädagogen, ob das Kind schulreif ist. Manche Direktoren meinen, sie erkennen auf den ersten Blick, dass ein Kind die erste Klasse nicht schaffen wird. Heuer waren das 8600 von insgesamt 94.000 Tafelklasslern. Bis 31. Dezember können noch weitere Kinder in die Vorschulstufe zurückgestellt werden. Die Einschätzung hängt von ihren Fähigkeiten ab und in welchem Bundesland sie leben: In der Steiermark wird nur ein Prozent nach Vorschullehrplan unterrichtet, in Salzburg 20 Prozent (siehe Grafik rechts).

Vom Bildungsministerium wurde ein einheitlicher Kriterienkatalog angekündigt. Die Verordnung liegt vor, alles andere ist noch unklar. Das standardisierte Verfahren, das in Pilotschulen ab dem Schuljahr 2019/20 eingesetzt werden soll, ist noch in der Entwicklungsphase (siehe unten). Das soll dann nicht nur Schuldirektoren als Orientierung dienen, sondern kann auch von Eltern genutzt werden, um ihr Kind einzuschätzen.