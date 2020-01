Wie Hund und Mensch miteinander glücklich werden

Hund und Mensch gehören seit Jahrtausenden zusammen. Dennoch kommt es aktuell zu immer mehr Problemen im Zusammenleben. Woran liegt das?

Eva Berginc: Auf immer engerem Raum leben immer mehr Menschen und Tiere zusammen. Es steigt zwar dadurch die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und sich sozial weiterzuentwickeln, aber leider auch das Konfliktpotenzial aufgrund mangelnder Rücksichtnahme und fehlendem Verantwortungsbewusstsein Einzelner.

Ist eine funktionierende Menschen-Hund-Paarung in unserer modernen, schnellen Zeit noch möglich?

Seit vielen Jahren sind Mensch und Hund untrennbar miteinander verbunden. Dies hat vor allem die sensationelle Anpassungsfähigkeit unserer Gefährten ermöglicht. Gerade in der modernen Schnelllebigkeit geben uns unsere Hunde das Gefühl im Hier und Jetzt zu leben und entschleunigen uns und unsere Umwelt in gewisser Weise.

Was muss der Mensch mitbringen, damit sich der Hund wohlfühlen kann?So wie jeder Mensch seine individuellen Bedürfnisse erfüllt wissen will, so individuell verlangen unsere Hunde nach Nähe, Geborgenheit, Beschäftigung und Ruhe. Lassen wir uns auf das Bündnis Mensch-Hund ein, braucht es vor allem das Verständnis für das Wesen Hund, Verantwortungsbewusstsein und den Willen für das uns anvertraute Lebewesen da zu sein.