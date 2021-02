Zehn Stipendien für junge Konzertpianistinnen und -pianisten

Stell dir vor, die bist grad oder auch schon ein bisschen länger mit deiner Ausbildung zur Konzertpianistin oder zum –Pianisten fertig, hattest gegen Ende 2019, Anfang 2020 deine ersten Auftritte – und dann – eh schon wissen. Gut, das gilt auch für Schauspieler_innen und andere Künstler_innen. Dass es anderen genauso besch… geht, hilft niemandem. Staatliche Fördermittel fließen nicht gerade reichlich. Aber da und dort finden sich Sponsor_innen, die Ideen zur Hilfe haben.

Die nach Carl Bechstein, einem berühmten Klavierbauer im 19. Jahrhundert, der selbst dieses Instrument sowie Geige und Cello spielte, benannte Stiftung vergibt nun zehn Jahresstipendien an junge Pianist_innen zu je 1000 Euro monatlich.

Das Stipendium richtet sich an berufseinsteigende Pianisten und Pianistinnen in pandemiebedingten finanziellen Notlagen. Sie sollten unter dreißig Jahre alt sein, einen abgeschlossenen Masterabschluss im Fach Klavier vorweisen und ihren Hauptwohnsitz seit mindestens zwei Jahren in Österreich oder Deutschland haben. In einem persönlichen Bewerbungsschreiben sollen sie ihre aktuelle Situation schildern und Einblick in ihre künstlerische Tätigkeit geben.