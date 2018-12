Wonach riecht V oder 37? Mut von Verletzten

Schoko-Text

Wie jedes Jahr wird ein Preis an jemanden für einen Kurztext vergeben, der dann auf die Banderole einer eigens dafür „komponierten“ Doppelschokolade aus der Manufaktur Zotter gedruckt wird. Die Schokolade wird übrigens traditionell vom Erfinder des Bewerbs, Franz-Joseph Huainigg angebissen, der ankündigte, dass im kommenden Jahr ein Ohrenschmaus-Literaturcafé Am Badeschiff am Wiener Donaukanal starten wird.

„Mit leerem Magen

empfinde ich ein Unbehagen,

nichts kann ich vollbringen,

nicht mal eine Kleinigkeit,

ganz zu träumen von alltäglichen Dingen,

ich brauche eine genüssliche Zeit.“

Sebastian Zipser, der Autor dieses Gedichtes reiste aus Dresden an, wo er in einer Einrichtung lebt und Werkstätten arbeitet. „Damit wir nicht vertrotteln, fordern wir uns, schreiben Texte und reden darüber“, erzählt er bei der Preisverleihung. Einmal wöchentlich kommen Menschen aus Behinderten-Werkstätten zusammen, um an Texten zu arbeiten. „kaffeepause“ nennen sie dieses ihr Projekt, an dem bis zu 200 Leute mitarbeiten, so Zipser.