Wo Kinder mit echtem Werkzeug bauen dürfen

Vogelhaus

Sie machen ihre eigenen Dinger auf dieser Baustelle – bis Ende August – in einem abgetrennten Teil des Ballspielkäfigs im Alois-Drasche-Park in Wien-Wieden (4. Bezirk). Jeden Nachmittag (außer Sonntag) hat die „Bau-Werk-Stadt“ geöffnet. Nahla und Blanka bauen ein Vogelhaus, „weil wir im Winter gesehen haben, dass nicht so viele Vogelhäuser hängen. Die meisten Vögel müssen sich dann irgendwo in den Bäumen Plätze suchen. Das ist für die auch schwer und Futter finden die dann nicht so gut.“ (Mehr dazu in den eigenen Interview-Abschnitten weiter unten.)

So wie die beiden, haben alle vor allem daran Spaß mit echtem Werkzeug, Holz, Schrauben, Nägel und so weiter zu werken, wonach ihnen der Sinn steht. Die beiden verraten im Interview mit Kinder-KURIER und schauTV auch besonders „lustig, dass immer etwas schiefgehen kann. Alles sieht am Anfang verrückt aus und dann sieht es gut aus.“