Bettenbau, Stühle statt Schaukel und ein Blumentopf-Regal

Stühle statt Schaukel

Dass Getoar und seine drei Kolleg_innen eigentlich eine Schaukle bauen wollten aber mangels eines Seils sich den Bau zweier Stühle einfallen haben lassen, steht schon ausführlich im Hauptartikel.

Ergänzend berichtet er im Interview mit KiKu und schauTV:

Getoar: Beim Anmalen haben wir es nicht besprochen, sondern jede und jeder einfach gemalt, wie es uns gefällt. Zu viert haben wir ungefähr vier Stunden gearbeitet und alles gemeinsam gemacht. Wenn wir mit den zwei Stühlen fertig sind, dann wird vielleicht jeder noch was für sich alleine bauen.

Wir hatten schon ein bisschen Erfahrung, zum Teil aus der Schule und bei mir ist es so, dass mein Vater auf einer Baustelle arbeitet.

Macht die Arbeit Spaß?

Schon, weil es fühlt sich so an als wenn man an und für die Zukunft baut.