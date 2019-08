Das Lustige ist, dass etwas schiefgehen kann

Wir bauen ein Vogelhaus, weil im Winter haben wir gesehen, dass nicht so viele Vogelhäuser hängen und die meisten Vögel müssen sich dann irgendwo in den Bäumen Plätze suchen und das ist für die auch schwer und Futter finden die jetzt dann auch nicht so gut.

Habt ihr vorher einen Plan oder eine Skizze gezeichnet?

Wir haben einfach drauf los gebaut, haben uns das richtige Holz gesucht und alles zusammengebaut. Dort drüben wo das ganze Holz ist, haben wir’s uns ausgesucht, wenn es dann doch falsch war, haben wir noch ein neues Holz geholt.