Wir müssen täglich eingeübte Rollenmuster ent-lernen

Gewalt als Versagen und Kontrollverlust erlebt

Du beschreibst in deinem Buch unter anderem, dass du selber mit Gewalt aufgewachsen bist. Wie und wodurch hat sich das verändert? Wie bist du dazugekommen, anders zu erziehen?

Nils Pickert: Mein Vater war ja beides – neben fallweisen Gewaltübergriffen war er liebevoll, aufopfern und vor allem lustig.

Ich erinnere mich an drei, vier Begebenheiten, die ich als Jugendlicher oder junger Mann hatte, die ich mit Gewalt gelöst habe. Ich hab aber auch sehr früh gemerkt, das ist nichts, worauf ich stolz bin. Vielleicht auch durch die eigene Gewalterfahrung. Immer war das mit dem Gefühl von Versagen, Scham und Kontrollverlust verbunden.

Aber ich weiß auch, das ist vergleichbar mit einem trockenen Alkoholiker. Es gibt Situationen, da kocht’s in mir hoch und erfordert sehr viel Energie, das niederzuringen. Je älter ich werde, desto leichter gelingt mir das glücklicherweise.

Ich versuche meine Vaterschaft so zu leben, dass ich meine Erlebnisse mit meinem Vater nicht negiere. Ich will mich an die Dinge halten, die ich bei ihm schön fand. Gütig, zärtlich und lustig und toll. Das ist das woran ich mich festhalten will und die anderen Dinge lehne ich ganz bewusst ab, aber es ist trotzdem … ich halte es für sehr gefährlich so zu tun, als hätte man einen Vater nicht gehabt, wenn man einen hatte, so zu tun als hätte einen das nicht geprägt. Dann läuft man Gefahr, Dinge zu wiederholen, die einem überhaupt nicht gefallen. Weil man nicht damit arbeitet, bewusst wird …

Wie bist du jenseits der Gewalterfahrung sozialisiert worden, klassisch sogenannt männlich oder hattest du auch andere Vorbilder?

Nils Pickert: Beides. Ich hatte die klassische männliche Sozialisation, aber wie schon erwähnt das Glück, dass mein Vater auch sehr liebevolle und aufopfernde Seiten an sich hatte. Meine Mutter war Feministin, die sich in der DDR sehr gegen die Herrschenden zur Wehr gesetzt hat, die mein Leben mit ganz vielen Büchern bereichert hat. Sie war Tänzerin und hat auch Tanz unterrichtet. Da gab es ganz viel Raum und Wertschätzung für Menschen, die auch in der DDR als außerhalb der Norm galten.

Meine Kindheit und Jugend waren sehr geprägt von queeren Menschen von schwulen und lesbischen Personen, die kreativ waren und lustig und freundlich und ganz stinknormal. Und es war gar keine Frage, dass die zu meinem Leben dazugehören und zu den Leben von allen dazugehören sollten.

Das hat mich aber wiederum auf dem Schulhof nicht daran gehindert, Gleichaltrige als Schwuchtel abzuwerten – auf die Gefahr hin, dass sie’s sonst mit mir tun. Zwei Pole haben in mir gestritten: Das klare Bewusstsein, dass das falsch ist und auch sehr deutlich mein Scheitern daran. Je mehr ich das überwunden habe, umso mehr war ich bei der Wertschätzung dieser Menschen und gleichzeitig bei mir selbst.

Follow@kikuheinz