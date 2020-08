Wer hat Scheibenwischer, Autoheizung und Spritzen erfunden? Frauen!

Was haben Scheibenwischer, Autoheizungen, entspiegeltes Glas, Unterwasser-Teleskope, Signalraketen, einhändig zu setzende Spritzen, Einwegwindeln, Geschirrspüler und ein Vorvorläufer des eBooks gemeinsam? Sie wurden alle von Frauen erfunden – gut das wurde schon oben verraten ;)

Aitziber Lopez (Text, Übersetzung aus dem Spanischen: Svenja Becker) und Luciano Lozano (Illustrationen) haben sie in einem großformatigen Bilderbuch versammelt. In sehr kurzen Geschichten schildert die Autorin oft, wie die Erfinderinnen ihre Entdeckung machten – und auch die eine oder andere Schwierigkeit, die sie hatten – bzw. schlechter, die ihnen gemacht wurde. Jede der Forscherinnen und ihre Erfindung wird auf einer Doppelseite in großen Bildern und kurzen Texten vorgestellt – insgesamt 14.