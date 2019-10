Was hat eine 1-Schilling-Münze mit Schule zu tun?

Schule noch zeitgemäß?

Fast 300 Jugendliche - so viele, dass sogar auf der Bühne Sessel aufgestellt werden mussten - diskutierten zum Auftakt der Woche der Medienkompetenz im Wiener RadioKulturHaus im Rahmen der Reihe „Standpunkt“ zum Thema „Ist die Schule noch zeitgemäß? Was muss Schule können? Was soll bleiben – was soll sich ändern?“

Mehrere der Jugendlichen knüpften an einem Bereich der Schul- und Bildungsdebatte, der Digitalisierung, an. Schulbücher seien doch immer schnell veraltet, das hochaktuelle Thema Brexit könne dort gar nicht enthalten sein. Eine Schülerin warnte allerdings vor negativen Auswirkungen zu üppigen Einsatzes digitaler Geräte. Gezielter, differenzierter, sinnvoller Einsatz – das verlangte auch die Podiumsdiskutantin Nina Grünberger vom Zentrum für Lerntechnologie und Innovation. Etwas, dem auch der dritte im Bunde der Podiumsteilnehmer_innen, Lothar Bodingbauer, Lehrer am Abendgymnasium, das Wort redete.