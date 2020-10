Trocken, aber berührt ins Meer eintauchen, um es zu retten

Zusammenspiel

Kongenial verweben sich die Tänze und die Zeichnungen vor allem an jenem Punkt zu einer Einheit wenn die bildnerische Künstlerin beidhändig (!) synchron, symmetrisch ein Netz aufs Papier zeichnet und von der Bühnendecke ein solches zu Boden stürzt und die beiden Fische, pardon Tänzerinnen, gefangen hält.

Tauchen die Kinder anfangs – dezent und wortlos nur mit einladenden Gästen auf die Bühne geholt, später genauso wieder in die Zuschauer_innen-Reihen geschickt – in ein idyllisches, intaktes Meer ein, so kippen die die Tänzerinnen später unsichtbare Plastikflaschen, -Zahnbürsten und andere Alltagsgegenstände ins „Wasser“. Auf dem Zeichentisch sammeln sich echte – und damit in den Ozean projizierte – Gegenstände dieser Art. Vorbereitet liegen Stofffische mit Kunststoffflaschen am Rand der Bühne. Um beide Teile voneinander zu trennen, dürfen Kinder nun wieder auf die Bühne.

Die Botschaft durch Spiel, Tanz, Bilder und Musik (Lorenzo Piantedosi) ist klar – da würde es gegen Ende die wenigen Zeigefinger-Sätze gar nicht brauchen.

Follow@kikuheinz