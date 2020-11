Theaterleute erzählen bei Fiakerfahrten wahre Krimis und andere Storys

Corona-Kind

Wie kam’s zu der Kombination von Fiakerfahrten und Theaterleuten? wollen wir wissen.

Martina Michelfeit, die über den Nebenjob als Studentin – „damals war’s ganz leicht, den Fiaker-Führerschein zu machen – bei ihrer Liebe zu den Pferden blieb, hatte eines ihrer Fuhrwerke – und sich selbst – mehrfach schon in den Dienst von Straßentheatergeschichten Susita Finks gestellt. So tauchte sie an mehreren Standorten der Geschichte über die Mörderin Theresia Kandl mit einer Kutsche und den Pferden auf.

Eine gewisse Affinität zum Theater hatte sie. „Irgendwie ist die Kulturkutsche auch ein Corona-Kind“, vertraut sie dem Kinder-KURIER an. Als Fiakerin erzählst du in Normalzeiten Touristinnen und Touristen gute Geschichten über Wien und seine Sehenswürdigkeiten. Mit dem massiven Rückgang im Tourismus „haben wir also begonnen, Menschen aus Wien spannende Geschichten zu erzählen, die sie nicht kennen.“