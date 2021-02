Strubbel und Lockdwon-Lisa: Künstlerin schenkt hier Ausmalbilder

Manchmal seien es auch Begriffe oder Sprüche, dabei nennt Claudia Simon den denglischen (Kauderwelsch aus Deutsch und Englisch) Sager von „You are on the woodway“ (Du bist am Holzweg). Apropos Holz – für ihre Grafittis, meist Stencils, hat sie Parkettboden-Holz als Untergrundmaterial entdeckt, das sie dann an die Wand hängt. „Das ist sozusagen Street-Art für zuhause, unabhängig vom öffentlichen Raum.“

Eines diese gesprayten Bilder zeigt eine alte Frau, die gerade an die Wand sprüht „Forever Young“ (für immer jung). Da kam die Idee dazu aus zweierlei Gründen, verrät die Künstlerin: „Zum einen fühle ich mich sehr oft wie eine alte Frau vom Energiehaushalt her, weil ich seit fast sieben Jahren das Fatigue-Syndrom habe (chronischer Erschöpfungszustand). Zum anderen interessiere ich mich sehr für Lebensgeschichten und bin fasziniert von Menschen, die in hohem Alter aus Neugierde für sie völlig neue Sachen ausprobieren.“