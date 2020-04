Du kannst kaum raus - Haarschneider kommt zu dir: Über WhatsApp

Als Vorlese-Friseur wurde er in München – und darüber hinaus – so bekannt, dass Anfang des Jahres sogar ein Bilderbuch über ihn – und seine Aktionen – erschienen ist. Nein, nicht er liest vor, während er Haare schneidet, färbt oder was auch immer. Er lässt sich während er das tut, von Kund_innen, die das wollen, vorlesen. Am liebsten von Kindern, die daraufhin (neue) Lust am (Vor-)Lesen entdecken. Mehr dazu im KiKu-Artikel über den „magischen Friseur“.