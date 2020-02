Was machen Drache und Einhorn beim Frisör?

Systematisch

Aus dem Zufallstreffer entwickelte Danny Beuerbach ein Konzept – Leseförderung der anderen Art. Samt Belohnung: Liest ein Kind im Salon von Beuerbach dem Haarschneider vor, dann verringert es den Tarif auf die Hälfte.

„Ich geh aber auch raus, in Schulen oder zu Leseveranstaltungen, besonders gern in Gegenden, wo vielleicht weniger gelesen wird und die Leute nicht so viel Geld haben. Dort kriegen Kinder ihren Haarschnitt gratis.“ Seine Kampagne nennt er „Book a look and read my book“. Damit ist er – vorläufig - in ganz Deutschland auf Tour, hat aber nichts gegen Abstecher beispielsweise nach Österreich.Mittlerweile gibt’s im Salon auch Kombinationen. Kinder spendieren beispielsweise ihren Eltern einen preisreduzierten Haarschnitt. Während der Meister wäscht, legt, schneidet, färbt oder was auch immer, sitzen die Kinder daneben und lesen vor.