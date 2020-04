Internationale Künstler_innen schenken dir Ausmalbilder

Selber raufladen

Du kannst aber auch – wie andere Künstler_innen – Bilder raufladen. So manche Kinder haben das schon mit ihren bunten Bildern gemacht. Andere haben sogar Fotos – von den Bildern und sich selbst – geschickt. So hat Frida (4) mit ihren ausgemalten Bildern sogar eine Wohnzimmer-Ausstellung produziert – und sich darunter fotografieren lassen. Das Bild schickte sie nicht nur an die Checkerinnen der Initiative, sondern übermittelte es ebenso an den Kinder-KURIER.