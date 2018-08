Friseurlehrling: Kopfmassage inklusive

Erste Wahl

Für diese beiden Jugendlichen war Friseur die erste Berufswahl. Uğur Özkan: „Ich hab in der Familie drei Friseurinnen und Friseure. In der Schule hab ich meine berufspraktischen Tage im Geschäft von meinem Onkel gemacht“. Das habe ihn bestärkt, „aber mein Onkel bildet keine Lehrlinge aus“. Ersan Taus-Yesıl, Berufsausbildungsassistent von Jugend am Werk, fragte bei Joel’s Hairdream – und fädelte so die Lehrstelle für den jüngsten der angehenden Friseure in diesem Salon ein.

„Ich spiele gern mit Haaren, mit meinen eigenen und mit anderen, mag gern neue Frisuren ausprobieren und gestalten“, begründet Hasan Ali Duran seine Berufswahl.

Rundum-Service

Der in Südafrika geborene und aufgewachsene Chef des Ladens vertraut dem Reporter an: Für mich war es die erste Berufswahl, das wollte ich schon immer machen. Aber meine Eltern wollten, dass ich was G’scheit’s lern‘. So wurde ich Sanitäter. Aber als ich ausgelernt und nicht mehr von den Eltern abhängig war, hab ich meinen Traumberuf erlernt...“

Seit 2011 lebt er mit seinem Ehemann Etienne in Österreich, 2014 eröffnete er sein erstes eigenes Geschäft. Sowohl Früh- als auch Spät-Termine werden angeboten sowie vor allem Packages und Abos. Neben Spezialfrisuren für Hochzeiten bietet der Laden auch mehr als ein Dutzend üppige Halsketten, Diademe und anderen Schmuck als Leihgabe für solche und andere Anlässe, etwa auch bunte Kleider und Kostüme für Travestie-Shows oder Faschingsfeste.

