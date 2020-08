Spielend und spielerisch lernen in den Summer City Camps

Improvisieren

Und dann geht’s ab in den Pausenbereich in die Eingangshalle – weil der Regen an diesem Vormittag den großen Garten samt seinen fixen Tischtennis-Tischen sozusagen sperrt. Aber die Betreuerinnen und Betreuer – vieles Studierende einschlägiger Berufe wie Lehramt oder Pädagogik – haben sich auch so manche sportliche Alternative einfallen lassen. Tische werden per rot-weißen Absperrändern kurzerhand zu weißen Tischtennistischen umfunktioniert. Für die Spielerinnen und Spieler eine große Herausforderung. Diese Tische sind schmäler und kürzer! Dennoch schaffen sie von vornherein den Corona-Abstand. Übrigens ebenso wie die Hula-Hoop-Reifen.