Muscheln, Austern ... - Ausflug an den Korneuburger Meeresstrand

Traumjob am Spielplatz seiner Kindheit

Die Fundstücke werden immer in der Früh von Andreas im Sand versteckt. Er betreut nicht nur die Sandbucht. „Mädchen für alles“ stellt er sich vor – Hausmeister und Techniker. Schließt das Museum im Herbst, „dann beginnt für mich die meiste Arbeit“ vertraut er dem Kinder-KURIER an. An allen Ecken und Enden ist das eine oder andere zu reparieren, ergänzen… Wenn er über die Arbeit hier redet, leuchten seine Augen. Für den 61-Jährigen ist es mehr als ein Job, es ist Leidenschaft – mit Rückreise in seine Kindheit. „Ich bin aus Stetten. Als Buben haben wir in der Sandgrube – nicht der jetzigen Sandbucht – gespielt, ständig Muscheln und anderes Zeug gefunden. Aber z’Haus hat die Mama dann das meiste wegg’haut.“ Das „Größte“ – sowohl tatsächlich als auch in der Erinnerung, das Andreas als Kind aus der Sandgrube am Bergabhang ausgebuddelt hat, „war eine 20 Zentimeter große Turmschnecke“, erzählt er dem Reporter und dem Kameramann. Dabei zeigen seine Hände die Höhe dieses Fundes an – und die Augen strahlen.