Eintauchen in das unbekannte Land unter unseren Füßen

Unter der Erde

Nächste Station: Unter der Erde. nicht wirklich, alles spielt sich zu ebener Erd ab, aber ein Gerüst aus Zwischenwänden und Decken lässt in eine Art dunkle höhle eintauchen. Eine der Wände ist aus uralten Naturmaterialien – Stroh, das mit Lehm verputzt wurde – noch immer eine der besten Bauweisen für wohltemperierte Räume, wenngleich dies leider heute – in vielen Gegenden der Welt - viel zu wenig bekannt ist. Hier findet sich auch ein kleines gläsernes in eine der Wände eingebautes Terrarium mit echter Erde und Regenwürmern, die diese umackern. Damit die’s auch – zumeist – dunkel haben, schützt sie ein schwarzer Vorhang. Der kann vorübergehend zur Seite geschoben werden, um einen Blick auf echtes Leben im Boden zu werfen. Die Regenwürmer haben Sirine sehr fasziniert und deswegen schlüpfte sie auch in ein Regenwurmkostüm um „unter der Erde“ herumzukriechen. Das Verkleiden – ob in Wurm oder Käfer, Milbe oder Bakterie – taugte vielen der vom Kinder-KURIER befragten Jung-Boden-Forscher_innen. Lina wählte das Bakterien-Kostüm, „weil es so lustig ausschaut“.

Mit Lupen und auf Monitoren kannst du weitere Blicke auf Stücke unseres Bodens werfen. In einer Handvoll Erde tummeln sich mehr Lebewesen als Menschen auf unserem ganzen Planeten, nämlich im Durchschnitt rund acht Milliarden. Die allermeisten sind allerdings so wunzigklein, dass wir sie selbst mit einer Lupe gar nicht sehen können. Doch sie leisten wahrhaft GROSSES, indem sie die natürlichen Abfälle wiederverwerten, den Boden aufbereiten, dass darauf nicht zuletzt unsere Lebensmittel wachsen können. Das, aber auch die Begrenztheit der fruchtbaren Böden und somit der notwendige sorgsame(re) Umgang von uns allen mit der Erde, werden so „nebenbei“ in verschiedensten Stationen, u.a. dem Multimedia-Agrarspiel, vermittelt.