Ferienhort-Feeling auch in der Stadt

Schon der Opa

Amirah und Miscah haben sich in dieser Woche in Wien „zufällig wieder getroffen“, worüber sie, die sich im Vorjahr beim Ferienhort am Wolfgangsee kennengelernt haben, sehr freuen. Beide waren damals zum ersten Mal dabei – über Erzählungen aus der Verwandtschaft. Bei der einen waren’s die Geschwister, „die davon geschwärmt haben“, bei der anderen „Fotos vom Großvater, der schon als Kind beim Ferienhort am Wolfgangsee war“.

„Dieses gemeinsame Gruppenfeeling erleben wir auch hier wieder sehr“, auch wenn schwimmen im großen See was anderes ist als in der Alten Donau, „aber wir machen auch hier in Wien viele sportliche Aktivitäten“.

Apropos Bindung an den Ferienhort – ein Großteil der Betreuerinnen und Betreuer sind ehemalige Teilnehmer_innen.

