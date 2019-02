Saal im Haus der Musik wird zum singenden Dschungel

Im Dschungel selber war noch kaum wer aus dem Publikum. Also in echt. Aber mit den Augen, in Gedanken, im Traum doch schon einige. Das ergeben die ersten „Umfragen“ des als Mogli verkleideten Bühnenkünstlers Gernot Kranner. Im Dachgeschoß des Hauses der Musik in der Wiener Seilerstätte spielt und singt er an diesem Sonntagvormittag „ Mogli und das Dschungelbuch“, live am Keyboard begleitet von Walter Lochmann, vor der Kulisse von vier Bildern, gemalt von Herwig Libowitzky, die ein paar Dschungel-Impressionen geben.

Im Laufe der Stunde aber erwacht die berühmte Geschichte Rudyard Kipling zum Leben. Dazu braucht's weder Filmeinspielungen noch großes technisches Brimborium. Spannende Erzählung, Lieder sowie die – gemeinsam mit (vor allem) den Kindern – den Raum erfüllenden Tierlaute zaubern den Dschungel herbei. Vom Heulen der Wölfe, die das einsame in einem Korb abgelegte Menschenkind Mogli (auch als Mowgli bekannt, was in einer der indischen Sprachen nackter Frosch bedeutet) nennen, aufnehmen und aufziehen, über das Zischen der Schlangen bis zum Tröten der Elefanten ergibt sich ein gemeinsames Tierstimmen-Konzert.