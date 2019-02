Geschichte gekannt, durch Musik und Mitmachen viel lebendiger

Clara-Marie (15) und Marie-Theres (12) haben „Das Dschungelbuch“ schon als Buch und als Film gekannt, aber zum ersten Mal in einer Bühnenversion erlebt.

Gibt es für dich einen Unterschied zwischen dem Buch, dem Film und jetzt dem Bühnenstück?

Clara-Marie: So ist die Geschichte viel mehr angekommen, wegen der Musik und weil wir auch mitmachen konnten. Ich mag Musicals und schau oft welche an.

Marie-Theres (12): Beim Lesen kann man nicht so mitfühlen wie jetzt hier. Hier ist es viel lustiger durch das Mitsingen und -tanzen, ich mag gerne Musicals.