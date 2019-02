Bin so fröhlich, weil sie meine Choreografie genommen haben

Du hast die Geschichte schon gekannt, oder?

Ja, seeeeehr lange, hab sehr viel bei den Proben zugeschaut. Das ist ganz, ganz, ganz viel Warten bis es endlich anfängt. Mein Papa spielt die Musik am Klavier. Die Geschichte hat mir schon sehr gefallen, als ich noch ganz klein war.

Hast du im Dschungelbuch ein Lieblingstier?

Nur ohne Dschungelbuch sind es Tiger, aber hier ist es der schwarze Panther.

Ist das Dschungelbuch dann schwierig für dich, weil der Tiger hier das einzig böse Tier ist?

Ein bisschen schon. Der Tiger ist eine so schöne Art und so cool wie Panther. Es fällt mir schwer: Wie kann ein Tiger, der so liebevoll und schön ist, so böse sein, das ist ein bisschen unnormal, aber ich kann schon relaxen.