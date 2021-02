Online zu Gast bei Musik-Klasse, die an einem Piratenmusical arbeitet

Lara, die Bürgermeisterin auf der Insel auf die das Piratenschiff zusteuert, verfrachtet einen roten Papierdampfer in eines der rund 20 kleinen Fenster des MS-Teams-Treffens der Musikstunde der 2 c des Mödlinger Gymnasiums Keimgasse. Gemeinsam mit Gernot Kranner, der vor allem aber nicht nur für Kindermusicals bekannt ist, erarbeitet die Klasse ein Piratenmusical. Das soll, so die Hoffnung, im Frühjahr in der Bühne Baden real aufgeführt werden. An einer solchen Online-Stunde der Arbeit an dem Bühnenwerk Mitte Februar darf der Kinder-KURIER dabei sein.

Kapitänin

Kapitänin des Piratenschiffs ist Lisa, „weil ich mir’s zutrau, es cool finde und gerne Bösewichte spiele“, erklärt sie dem Kinder-KURIER, der – wie einige Kinder der Klasse schon vor Unterrichtsbeginn um 8 Uhr im MS-Teams-Raum ist. Später nach dem Vortragen einiger Szenen danach gefragt, warum Lisa als Kapitänin, sehr autoritär und herablassend regiert und wenig von ihren Mitarbeitern hält, meint sie: „Piraten sind meist sehr grob, also muss ich auch sehr grob sein!“

Lara, die Bürgermeisterin an Land, weist später, als einzelne Schülerinnen und Schüler ihre Hausübungen – Texte für die Piratengeschichte – vorlesen, mehrmals darauf hin, dass wir es hier mit einer Kapitänin zu tun haben, wenn in den Storys vom Kapitän die Rede ist. Was wiederum einige relativieren, weil Matei sich zu einem Kapitän gemacht – auf einem zweiten Schiff, „aber einen der nicht so superschlau ist, der ja nicht einmal kennt, was der Koch zubereitet hat“.