Doch wir machen das Beste daraus – unsere eigene Heim-Bühne!

1 5-Jähriger spielt schon sein halbes Leben

Übrigens spielt und singt auch ein ganz junger Musical-Darsteller mit: Jonas Tonnhofer ist 15 und spielt Tonio. Er ist sozusagen „nur“ der kleine Bruder von Joe, einem der Darsteller des nun zwangsweise online stattfindenden „Workshops“, um die geplante Produktion des Musicals irgendwie vielleicht retten zu können. Er drängt sich aber immer wieder ins Bild, will er doch selbst Musical-Darsteller werden – so die Story.

In echt spielt er schon gut sein halbes Leben auf Bühnen. Mit sieben Jahren, so erzählt er im Interview mit Kinder-KURIER und schauTV, „hab ich in einem Stück im Akzent-Theater mitgespielt, gesungen hab ich schon immer, ich war dann im Chor der Volksoper und hab schon in vielen Stücken gespielt und gesungen – in der Volksoper ungefähr elf Stücke – und zuletzt in der Bühne Baden den Prinzen Chulalongkorn im Musical „Der König und ich“, eine sehr große Rolle.

Jonas Tonnhofer besucht die Oberstufe im Gymnasium der Wiener Sängerknaben, weiß nur, dass ab Präsenz-Unterricht „Chor nicht stattfinden wird, weil auch die Schüler aus vielen anderen Ländern noch gar nicht da sein werden, aber selbst ob es Stimmbildung geben wird, steht noch nicht fest.“ Eine Schule deren ganzer Schwerpunkt ausfällt?

Obwohl Tonnhofer der jüngste ist und mit sich selber fürs Internet zu filmen sicher vertrauter ist als andere, „war es für mich schon ungewohnt so zu spielen und singen und mich dabei aufzunehmen. Aber ich denke, für mich als so junger Mensch war’s wahrscheinlich am ziemlich einfachsten, auch weil ich mich selber für Kamera und Fotografieren interessiere, ich hab auch eine Profikamera und Licht und alles was man so für gutes Filmen braucht.“