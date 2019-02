Mini-Fabrik liefert Tablett mit Schoko und Himbeersaft

Schule, Abendschule, Fach-Hochschule

Das TGM – 1879 in der Wiener Innenstadt am Sitz des nö. Gewerbevereins in der Eschenbachgasse gegründet, fünf Jahre später schon Anmietung zusätzlicher Unterrichtsräume in der Lokomotivfabrik in der Währinger Straße (heute Werkstätten- und Kulturhaus/WuK), 1989 Übersiedlung ins neu errichtete Hochhaus in wien-Brigittenau - ist Lern- und Lehrheimat für 2600 Schüler_innen und 330 Lehrkräfte in sieben Fachbereichen – von Biomedizin bis Wirtschaftsingenieurwesen. Eine Vielzahl an Werkstätten ermöglicht praxisnahen Ausbildung. Neben den Ausbildungszweigen für Jugendliche bietet das TGM auch Kollegs und Abendschulen sowie seit 2015 darüber hinaus eine Fach-Hochschule an.

www.tgm.ac.at

Kinder-HTL

Für 11- bis 14-Jährige gibt es in diesem Jahr zum dritten Mal in der letzten Wiener Ferienwoche - 26. Bis 30. August 2019 – ganztägig samt Mittagessen – die Möglichkeit in die Vielfalt der technischen Ausbildungen hier reinzuschnuppern.

https://www.tgm.ac.at/kinder-htl

