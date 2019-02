Schon als Kind gern Dinge zerlegt – und wieder zusammengebaut

Gabriele Schachinger, Abteilungsvorständin Maschinenbau am TGM, unterrichtet dort seit gut 20 Jahren und legt viel Wert auf innovative Projekte. Immer wieder stießt der Kinder-KURIER in den vergangenen Jahr(zehnt)en auf von ihr betreute Projekte, die es ins Bundesfinale von Jugend Innovativ geschafft hatten.

Die Umbenennung des Zweigs Maschinenbau in „New Technologies and Smart Mechanics“ sei, so erklärt sie, nicht nur eine neue Etikettierung. Sie gehe einher mit einer kräftigen Änderung des Lehrplanes. „Anlagentechnik erfolgt heute sehr stark automatisiert, das heißt, es sind sehr viele neue Technologien, IT-Elemente und der Drang zur Digitalisierung zu erlernen. All das wird von Absolvent_innen verlangt und erwartet. Daher müssen sie es hier in der Schule lernen. Die Wirtschaft erwartet sich aber auch fundierte Maschinenbau-Kenntnisse. Der neue Lehrplan verknüpft die beiden Elemente.“

Und dazu dient die Mini-Fabrik?

Die ist einerseits ein Ergebnis mehrerer Diplomprojekte – ein weiteres folgt (siehe Interview zum nächsten Maturaprojekt der Digitalisierung der Mini-Fabrik). Andererseits ist sie ein Unterrichtsmittel für die jüngeren Schülerinnen und Schüler. Wenn die Jugendlichen Angewandte Informatik oder Automatisierungstechnik lernen, dann im Klassenzimmer die theoretischen Grundlagen und dann können sie gleich an der Maschine praktisch trainieren, was sie wie programmieren müssen, damit die Roboter das machen, was sie sich ausgedacht haben. Nach Abschluss des nächsten Projekts, können sie das dann mit Augmented Reality-Brillen und Tablet, sozusagen von der Ferne mit der Maschine „reden“, sie steuern.“