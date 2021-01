Maler und Bildhauer – „der letzte Korczak-Bub“ – mit 98 gestorben

Wie Montagabend bekannt geworden, verstarb der israelische Künstler und Bildhauer Itzchak Belfer vor wenigen Tagen (in der Nacht zum Samstag) im Alter von 98 Jahren in Tel Aviv. Er war nicht nur durch seine Bilder und Skulpturen – u.a. im deutschen Günzburg (in dem seit vielen Jahren das Experimentelle Theater sich mit Korczaks Gedanken beschäftigt) -, sondern in den vergangenen Jahren auch als „The last Korczak Boy“ bekannt. Als einer der wenigen Kinder des „Doktors“. Sein Glück, er war zu alt geworden und musste mit 15 Jahren das Waisenhaus – „das wir nur unser Zuhause nannten“ – von Janusz Korczak schon 1938 verlassen.

Janusz Korczak, jüdisch-polnischer Arzt und Pädagoge hatte ab Mitte der 30er Jahre – gemeinsam mit Stefania Wilczyńska, genannt „Stefa“ - in Warschau ein Waisenhaus „Dom Sierot“ geleitet. „Itzhakele“ wurde von seiner Mutter dem Heim anvertraut, weil sie mit den anderen Kindern zu den Großeltern ziehen musste, nachdem ihr Mann gestorben war.