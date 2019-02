Von der kleinen Ameise und der großen Welt

Busch statt Räume

Am liebsten lebe er, so der Referent zum Kinder-KURIER im Busch, obwohl er sich auch mit städtischen Gegebenheiten angefreundet hat und sogar einer der ersten war, der schon im vorigen Jahrhundert den Umgang mit Computern erlernte. „Manchmal haben sie mich bei technischen Problemen mit diesen, damals noch riesigen Maschinen sogar aus dem Busch geholt, damit ich sie wieder zum Laufen bringe. Da hab ich ihnen gesagt, ich muss Zeit bei den Maschinen verbringen und ihre Energie spüren, erst dann kann ich sie reparieren.“

Energie spüren ...

... das ist für Trevor Wie so wichtig, dass er mehrere Tage vor dem ersten Workshop anreiste und den ersten Tag in der Natur rund um Wien verbrachte. „Erst am nächsten Tag bin ich einfach durch die Stadt gegangen, um auch hier die Energie aufzunehmen. Das mach ich meistens, wenn ich wo neu hinkomme. Trotzdem bin ich viel lieber im Busch als in geschlossenen Räumen. Für die schlimmste Energie halte ich Klimaanlagen in solchen Räumen. In meiner Heimat in Australien halte ich solche Workshops und Seminare auch am liebsten in der freien Natur ab, da können die Teilenehmerinnen und Teilnehmer auch viel leichter verstehen, was ich meine, ihnen sagen, erklären will.“