"Longboard.bewegt" - innovative Bildungsprojekte gesucht

„Lernbüro - Open School“

In einem neuartigen Lernformat an der Mittelschule Dietmayrgasse werden Kinder/Jugendliche einbezogen, selbst den Unterricht zu gestalten. Die Idee des Lernbüros ist, Jugendliche so früh wie möglich in selbständigem Arbeiten, Denkprozessen und sich Erproben zu fördern und fordern. Nach dem Montessori-Prinzip „Zeig mir, wie ich es selbst tun kann“ haben die Schüler_innen im Lernbüro die Möglichkeit, sich in ihrem persönlichen Tempo die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik anzueignen. Dabei werden sie von den Lehrkräften und von Peers (Gleichaltrigen) unterstützt. So entsteht eine kooperative Lerngemeinschaft, die Teamfähigkeit stärkt und auch die Schüler_innen dazu bringt, an ihren persönlichen Stärken zu arbeiten. Sie werden außerdem zu Fachleuten fürs Austesten von neuem Lernmaterial und lernen gleichzeitig, aussagekräftiges Feedback zu geben.

SEED will helfen, mehr Chancengerechtigkeit für alle Kinder und Jugendliche in Österreich herzustellen. Daher gibt es diese Förderschiene. Angesucht werden kann bis 11. Oktober 2020.

Einreichen können öffentliche Bildungseinrichtungen bzw. Bildungseinrichtungen in gemeinnütziger Trägerschaft, natürliche Personen, Organisationen und Vereine, die in Wien und Umgebung ihren Sitz haben bzw. Projekte für in Wien lebende Kinder und Jugendliche durchführen.

Mehr Infos: Seedprogram.at