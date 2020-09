Jugendliche an den Kameras und am Regiepult

Andrea, Sozial- und Kommunikations-Wissenschafterin und Uni-Lehrende, erzählt über Uni-Streiks in unterschiedlichen Medien-„Zeitaltern“ und andere zivilgesellschaftliche Proteste. Und vor allem deren Unterstützung und zunehmend Organisierung über soziale Medien und verschiedene Plattformen. Währenddessen bedienen Caja (15) und Floyd (14) zwei Kameras im großen Studio des Medienzentrums von wienXtra. Der interessante Talk der Wissenschafterin über „Media activism“, moderiert von der Jugendlichen Cézanne, die mit dem Maturajahr begonnen hat, wird live gestreamt.

So wie die beiden jungen Live-Kameraleute agieren auch im Nebenraum am Regiepult Jugendliche wie etwa die 15-jährige Marie und später andere. Sie steuern, welches Bild welcher der beiden Kameras gerade ausgestrahlt wird. Raphael, vormaliger Teilnehmer, erklärt den Jugendlichen, worauf sie achten müssen – und wie sie Anweisungen an die beiden Kameraleute geben können – etwa zu schwenken, zu zoomen oder auf die Totale zu wechseln.