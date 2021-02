Kurdische Kundgebung am Platz der Menschenrechte

Dutzende Flaggen mit dem Porträt des legendären Gründers der kurdischen Arbeiterpartei PKK Abdullah Öcalan und Sprechchöre für die Beendigung seiner Isolationshaft kennzeichneten eine kleine Kundgebung Montagabend auf dem Platz der Menschenrechte vor dem Wiener MuseumsQuartier. Ein Tag, in dem der Konflikt der Türkei mit den Kurden wieder einmal verschärft wurde.

Nach Meldungen u.a. der deutschen und der französischen Presseagenturen wurden in 40 türkischen Städten rund 700 Menschen „wegen mutmaßlicher Kontakte zu verbotenen kurdischen Aktivisten“ festgenommen. Das Innenministerium teilte mit, unter den Festgenommenen seien auch führende Vertreter der pro-kurdischen HDP - der zweitgrößten türkischen Oppositionspartei. Den insgesamt 718 Festgenommenen werden Verbindungen zur verbotenen – und in vielen Ländern als Terrororganisation eingestuften - Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zur Last gelegt.