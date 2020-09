Kindergeburstags-Kuchen: Zwei Drittel für einen, Krümel für viele

Kindergeburtstags-Kuchen

Auf recht anschauliche und zudem humorvolle Art und Weise bespielt das Stück die immer ungleicher werdende Vermögensverteilung. Tröten und papierene Spitzhüte mit Gummizug tauchen eine Szene nach rund einer halben Stunde in einen Kindergeburtstag ein. Dabei wird – symbolisch für die Verteilung von Erbvermögen in Österreich – an zehn Zuschauer_innen ein Guglhupf verteilt. Allein 2/3 gehen an eine Person – für zehn Prozent der Erb_innen. Für die nächsten fünf wird fast das bleibende Drittel geteilt. Die letzten vier teilen sich 1/18!

Mit viel Raum und Zeit für Lachen werden immer wieder ökonomische Fakten vermittelt – und die Fragen von Gerechtigkeit schweben über der Szenerie - zwischen den bekannten Sprüchen „Eigentum ist Diebstahl“ und „Eigentum verpflichtet“.

Follow@kikuheinz