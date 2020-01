Eine, zwei, drei, viele Pubertät(en)

Pubertät – das stand am Anfang. Am Anfang von vielem. Krise, Probleme, eben „schwieriges Thema“ wie das Stück heißt, das am 12. Februar 2020 im Kosmos Theater Wien Premiere haben wird. Ein Stück, das die Regisseurin ( Milena Michalek) gemeinsam mit dem Ensemble entwickelt(e).

An einem Samstagnachmittag durfte der Kinder-KURIER-Reporter dabei sein, wie sie und die Schauspieler_innen Lukas Gander, Claudia Kainberger, Anne Kulbatzki und Mehmet Sözer an einer Szene arbeiteten.Imaginäre Folien in die Höhe geklappt. Die beiden „Eltern“ dringen in die sehr private, intime Atmosphäre der beiden Jugendlichen ein. Die haben irgendwie undefinierbare Körper-Fortsätze um Kopf und Hals hängen, sind in einer Phase körperlicher Veränderung, einer Metamorphose.