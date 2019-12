Dieser körperliche Einsatz geht unter die Haut

Zwei Kinder, eigentlich schon im Übergang zu Jugendlichen – im Originalbuch zwei Buben, in dieser Theaterversion zwei Mädchen – werden in einem Krieg aufs Land gebracht. Hier fallen weniger Bomben und es gibt Nahrungsmittel. Aber eine sie und offenbar alle hassende, verhärmte Großmutter. Schläge mit ihren knochigen Händen sind ebenso an der Tagesordnung wie harte (Kinder-)Arbeit.

Um selbst keinen Schmerz mehr empfinden zu müssen, beginnen die beiden Jugendlichen einander durch gegenseitige Schläge abhärten zu wollen. Die körperlichen Abhärtungsversuche ergänzen sie durch psychische – ärgste andauernde wechselseitige Beschimpfungen. Auch die Erinnerungen an (früh-)kindliche liebevolle Worte wollen sie auslöschen. Und sich durch freiwilliges totales Fasten ans Hungern gewöhnen … Die Grausamkeiten von Krieg und seinen Auswirkungen bis ins letzte Gefühl werden von Ágota Kristóf vielleicht in diesen Passagen noch viel plastischer als n den reinen von außen zugefügten Gewaltszenen.