Wenn sich (nicht nur) der Körper verändert

Phasen- oder/und Phrasen-Forscherin

Die Gesprächsfetzen, philosophischen Diskurse – sehr oft in unvollständigen Sätzen, wie sie Kinder und Jugendliche seit Jahrzehnten verwenden – kreisen aber um weit mehr als äußerlich, oberflächliche Veränderungen. Angesprochen werden immer wieder Strukturen von Metamorphosen. Dafür steht nicht zuletzt die Ph(r)asen-Forscherin Sonni Sonntag. Auch wenn im Text Phasenforscherin steht, spricht die Darstellerin – vielleicht nicht unbewusst – es so aus, dass auch Phrasenforscherin verstanden werden kann. Womit sich die Diskussionen auch selber ein bisschen auf die Schaufel nehmen. Humor durchzieht so manche der Szenen, nicht zuletzt, wenn sich Zuschauer_innen an eigene Pubertät oder die der Kinder erinnern. Oder an andere Veränderungen m- von denen jede irgendwie eine Baustelle ist -, denn – wie der Kinder-KURIER schon nach dem ersten Probenbesuch titelte: Eine, zwei, drei, viele Pubertät(en).

