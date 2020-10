Kinder denken sich Denkmäler aus – für Umwelt, Frieden und Pippi

Profi-Arbeiten

Die Arbeiten der Profi-Künstler_innen sind Auseinandersetzung mit bestehenden – oder fehlenden – Denkmälern, u.a. dem seit Monaten wieder heftig diskutierten für Karl Lueger, der vor mehr als 100 Jahren Bürgermeister von Wien war. Unter seiner Regierung wurden viele kommunale Errungenschaften erreicht wie die Hochquellwasserleitungen. Gleichzeitig war er bekannt für seine Hass-Reden vor allem gegen Jüdinnen und Juden.

Ein Teil eines ganz anderen Denkmals hängt an einer Wand – ein Stück weißer Stoff, auf dem in aufgemalten Buchstaben steht: Hausfrauendenkmal. Die Fotokünstlerin Margot Pilz hat im Sommer dieses Jahres eine Skulptur aus mehreren Lein- und Tischtüchern, auf denen mehrmals dieses Wort von oben nach unten stand, am Karlsplatz errichtet. Und damit daran erinnert, dass sie und andere Künstlerinnen ein solches Denkmal für die „ungewürdigten Leistungen der unbekannten Hausfrau“ schon einmal – in Graz beim Steirischen Herbst errichtet hatten – 1979, also vor 41 Jahren. Viel hat sich nicht verändert ;(

Eine Arbeit – für ein noch immer fehlendes - Denkmal für die von den Nazis ermordeten Rom*nja und Sinti*zze kannst du dir sogar mitnehmen – in Form eines Plakates. Aus dem kannst du Figuren anderer Denkmäler ausschneiden und zu einer „1. Hauptversammlung des Komitees zur Erinnerung an das Wort mit dem der Völkermord an Roma und Sinti bezeichnet wird“ (Künstler Eduard Freudmann) zusammenstellen.

