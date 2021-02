Jugendstück: Kraftvolle Lebensfreude zweier Mädchen in „verfaulter Welt“

Beide brennen aufs erste Mal. Und irgendwie lassen sie in diesen Szenen, wo sie’s mit wildfremden angehen wollen, ganz schön offen, ob sie das nun in ihrer – natürlich am Theater, im Film, im Buch sowieso fiktiven – Realität tun, oder sich das alles in ihrer Fantasie ausmalen. Dieses Offen-Lassen ist in der ein bisschen mehr als eine Stunde dauernden Inszenierung (Regie: Julia Nina Kneussel) viel deutlicher zu verspüren als im Roman.

Auch wenn sie dies häufig vermitteln, haben die beiden Mädchen aus einer Plattenbau-Gegend ein alles andere als lustiges Leben. Nins Mutter ist Alkoholiker, der Vater abgehauen. Jameelah konnte mit ihrer Mutter aus dem Irak fliehen, wo der Vater im dortigen Krieg sein Leben gelassen hat. Von der Ausländerbehörde kommen Schreiben, von denen Jameelah gar die Abschiebung fürchtet. „Vielleicht ist Gottes Welt wirklich verfault. Vielleicht gibt es Gott, und vielleicht ist seine Welt auch wirklich verfault“, heißt es an einer Stelle, wobei die „verfaulte Welt“ öfter vorkommt.

Dazu kommt ein Mord an einer guten Freundin, Jasna. Den die beiden noch dazu in einem Häuschen nächtens auf dem Spielplatz zufällig beobachten. Obendrein kommt mit ihrem Freund Amir der falsche in den Knast. Über die Frage, zur Polizei gehen und den richtigen Täter nennen oder nicht, zerbricht mehr oder minder die Freundschaft. Die sie erst im nächsten, letzten tragischen Moment wieder aufnehmen. Als Jameelah und ihre Mutter abgeschoben werden. Über die Absperrung hinweg Freundschaft samt Pinki-Schwur und Ninis Versprechen, die Freundin im Irak zu besuchen.

Und das vor dem Hintergund von ganz realen Kinder-Abschiebungen aus Österreich!

Follow@kikuheinz