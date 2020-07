Jugend-Innovativ: Publikumspreis für österreichische Schule in Albanien

Mitten in den Ferien

Zwei Projekte im Finale, ein zweiter Kategorie-Platz und der Publikumspreis krönten die Rekordbeteiligung aus der österreichischen Schule in Albanien. Das war vielleicht mit ein Grund, wieso zwei Schülerinnen des Sieges-Projektes - Pamela Marku und Alba Pjeshka - und der genannte Lehrer mitten in den Ferien (in Albanien seit 29. Mai) postwendend auf die Anfrage des Kinder-KURIER reagierten, während so manche Schule in Österreich sogar noch zu Schulzeiten nicht antwortete ;)

Businesspläne

Ausgangspunkt für viele der Projekte in der HTL Shkodra waren im genannten Fach ITP in der 3. Klasse, Businesspläne zu erarbeiten. Den Inhalt für ihre jeweiligen Projekte suchten sich die Jugendlichen selbst.„Wir haben uns schon früher einmal überlegt, wie können wir mit unserem technischen, digitalen Projekt alleinerziehende Müttern helfen. In diesem Projekt wollten wir etwas entwickeln, das ihnen leicht, schnell, einfach und praktisch hilft“, fasst Pamela Marku dem Kinder-KURIER gegenüber via WhatsApp-Telefon zusammen.