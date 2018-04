Analoge und digitale Erfindungen Jugendlicher

Nicht breit grinsende Smilies, sondern ganz analog sind Anna Kaufmann und Sonja Groiss aus dem Häuschen, fallen einander um den Hals, freuen sich und können’s fast gar nicht fassen – sie sind im Finale des österreichischen Schulwettbewerbs in Sachen Erfindungen – Jugend Innovativ. Zum 31 Mal wird der Bewerb – eine Kooperation von Bildungs- und Wirtschaftsministerium ausgetragen. Neu ist in diesem Schuljahr der Sonderpreis Digital Education, ermöglicht durch die Innovationsstiftung Bildung. Die soll(te) eben Erneuerungen im Bildungssystem fördern. Allerdings wurde ihr Budget von der neuen Regierung von 50 auf insgesamt zwei Millionen zusammengestutzt. Der Kinder-KURIER war beim Halbfinale in Wien, das dieses Mal in der HTL Ottakring stattgefunden hat.