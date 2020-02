Integration, die rund läuft: United Kickers of Neustiftgasse

Integration von unten

Als Kooperationspartner fand er „Login – Verein zur Gesundheitsförderung und sozialen Integration“, den schon genannten tschetschenischen Kulturverein Ichkeria, sowie „Fair und Sensibel“ und einen Verein von Somaliern in Österreich.

Von letzterem kommt auch der oben schon erwähnte, der an den Fußballabenden in seiner Funktion als Schiedsrichter ziemlich unterbeschäftigt ist. Er arbeitet als (Gerichts-)Dolmetscher und organisiert sogenannte „Grassroots“-Projekte. „Integration darf und soll nicht nur von oben nach unten gehen, mit unseren kleinen Projekten wollen wir von der Basis her mithelfen, dass sich die Menschen integrieren können“, sagt er zum (Kinder-)KURIER.Wir wollen und könnten viel mehr machen, wenn wir Unterstützung, vor allem Räume bekommen würden“, sagt Shokat Ali Walizadeh. „Mit den Fußballabenden hier haben wir im November begonnen, wir mussten schon nach wenigen Stunden den Aufruf auf Facebook schließen, weil sich so viele interessiert und gemeldet haben. Wir verstehen das als Pilotprojekt und würden gern auch Volleyball, TaeKwondo, Kickboxen, Kungfu anbieten. Vor allem für Volleyball hätten wir in unserem Verein auch Frauen, die das leiten könnten.“ Während er sich über seine Ausbauvisionen in Fahrt redet, stellt er kurz dazwischen bedauernd fest, dass er an diesem Abend selber kaum zum kicken kommen wird, weil so viele Jugendliche da sind.